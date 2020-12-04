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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي مسيرة مفخخة باتجاه المملكة

الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين
اليمن والحوثي

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي مسيرة مفخخة باتجاه المملكة

العثيمين أكد على وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

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العربية.نت

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دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الجمعة، بأشد العبارات إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وشدد العثيمين على إدانة المنظمة لاستمرار الحوثيين، ومن يمدهم بالمال والسلاح، في ارتكاب "الأعمال الإرهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

كما أكد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

واعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

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