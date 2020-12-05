  • مباشر
اللغة

تطييب الكعبة المشرفة .. من هنا بدأت الحكاية

fef135ff-572c-42e3-aa57-d0b43eb10fd8
fef135ff-572c-42e3-aa57-d0b43eb10fd8
سياحة السعودية

تطييب الكعبة المشرفة .. من هنا بدأت الحكاية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

على مدى العصور الماضية، تحظى الكعبة المشرفة بالعناية والتطييب، لتواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطييب وتبخير الكعبة المشرفة يومياً.

الباحث في تاريخ وآداب المسجد الحرام عبد الله الحسني الزهراني يقول في حديث إلى "العربية.نت": تطييب الكعبة المشرفة أمر قديم ومعروف قبل الإسلام، حيث كان يتنافس ولاة مكة وسادتها في تطييب الكعبة المشرفة والفناء المحيط بها.

وأضاف: "وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، حيث كانت الكعبة تُطلى في بعض الأيام بالكامل، فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله كان قد أجرى الطيب للكعبة المشرفة عند كل صلاة، وفي عهد عبدالله بن الزبير رضي الله عنه كانت الكعبة تُجمر كل يوم ويزداد يوم الجمعة، وقد قام ابن الزبير بتطييب الكعبة دهنا وتلطيخا من داخلها وخارجها حين فرغ من بنائها عام 65 للهجرة".

وأوضح أن طيب الكعبة المشرفة يختلف من مكان لآخر من أجزاء الكعبة والمسجد الحرام عموماً، لافتا إلى أن هناك طيبا خاصا بالحجر الأسود لا يتغير للحفاظ على تماسك المكان وأنواع أخرى للركن اليماني والملتزم وبقية أجزاء الكعبة المشرفة وكسوتها، وطيب من دهن العود مخلوط بدهن الورد الطائفي لتطييبها من الداخل أثناء غسل الكعبة.

من جهته، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقام إبراهيم عليه السلام، (10) مرات يوميا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام 40 عاملا لكافة أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، وتخصيص 5 عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق 20 دقيقة.



وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من تواجد المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم عليه السلام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت
إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
المعلمي: هجمات الحوثيين على المدنيين تؤكد طبيعتهم الإرهابية المعلمي: هجمات الحوثيين على المدنيين تؤكد طبيعتهم الإرهابية
السعودية: إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة السعودية: إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة
طبيب يكشف عن وصول لقاحات كورونا إلى السعودية طبيب يكشف عن وصول لقاحات كورونا إلى السعودية
فيصل بن فرحان: الملك سلمان حريص على وحدة دول مجلس التعاون فيصل بن فرحان: الملك سلمان حريص على وحدة دول مجلس التعاون

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد