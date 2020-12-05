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السعودية.. إصابات كورونا اليومية دون الـ200 لأول مرة منذ 8 أشهر

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السعودية.. إصابات كورونا اليومية دون الـ200 لأول مرة منذ 8 أشهر

تسجيل 14 حاة وفاة، وتسجيل 324 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 348,562 حالة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل إصابات بفيروس كورونا دون الـ200 للمرة الأولى منذ 8 أشهر.

وأعلنت الصحة عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 14 حالة وفاة، وتسجيل324 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 348,562 حالة.

وكشف استشاري الأمراض المعدية السعودي، نزار باهبري، عن الاستعدادات اللازمة لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى السعودية، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، أكد فيه أن اللقاح سيصل في حافظات مبردة، تصل درجات الحرارة فيها إلى 80 تحت الصفر.

ولفت إلى أهمية تقنية الثلج الجاف في نقل اللقاح، وأهمية الاحتفاظ باللقاح عند هذه الدرجة من البرودة خلال كافة مراحل نقله، وذلك من أجل الاحتفاظ بفعاليته كاملة حتى الوصول لمن سيُحقن به.

وأضاف باهبري أن "اللقاحات تُعتمد بواسطة لجنة وطنية تضم 20 طبيبًا، وسيكون لهم الكلمة الفاصلة من الناحية العلمية في إعطائها للمواطنين والمقيمين، وهم يحرصون على التأكد من فعالية اللقاحات قبل إقرارها".

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية، الدكتور عبدالله عسيري، قد أكد أن السعودية ستكون من أوائل الدول في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة لصد فيروس كورونا وبكميات جيدة، وأشار إلى أن العمل في مسار "مسرع ضمن تجمع عالمي" يضمن الوصول إلى سلة لقاحات معتمدة عالمياً.

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