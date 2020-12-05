هكذا ظهرت جماليات "الوسم" غرب مدينة حائل

تمازجت مشاهد الجمال بين الخضرة والماء، والجبل والسهل، والأمطار والغيوم في مدينة حائل السعودية، التي تجبرك أن تصبح مصوراً ماهراً.. بهذه العبارات تحدث المصور الضوئي، عادل المسمار، لـ"العربية.نت" عن جماليات حائل وطبيعتها.

ويقول: "أرصد جمال الطبيعة وحركة الأمطار في منتصف الوسم غرب مدينة حائل، وفي مواقع مختلفة في الشقيق وغرب الحفير، أنا أعشق منطقة "جو" و"نايلات حائل" ومنطقة "المسمى" فهي من أفضل الأماكن التي تضم صحراء وسهولا وجبالا، وتتميز بتضاريسها الرائعة، وتناغمها الجميل، وهي مرتع خصب للمصورين للحصول على مشاهد يسهل الخروج منها بأعمال ذات طابع فني احترافي".

يذكر أن منطقة حائل تقع شمال غربي السعودية، وتحتل المنطقة الترتيب السابع من ناحية المساحة حيث تبلغ مساحتها 120,000 كيلومتر مربع، وهي الثامنة من ناحية السكان على مستوى السعودية، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 600 ألف نسمة، وتنقسم إدارياً إلى 8 محافظات بالإضافة لنطاق إمارة حائل، وتشتهر منطقة حائل بالجبلين أجا وسلمى، وبالرمز التاريخي للجود والكرم حاتم الطائي.