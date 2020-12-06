السعودية.. اختتام بطولة الريشة الطائرة للسيدات

توجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، منال عسيري، السبت، الفائزات في بطولة السعودية للسيدات، بحضور مديرة الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة، أحلام العمري.

وتوجت بالمركز الأول لفئة المتقدمين لاعبة المنتخب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، رنا أبو حربش. وحلت بالمركز الثاني لاعبة المنتخب عزيزة نظمي، وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة نادين اليحيان، وبالمركز الثالث مكرراً اللاعبة هيا المدرع.

أما على مستوى فئة المبتدئات، فقد فازت بالمركز الأول اللاعبة هتون تركستاني، وحلت بالمركز الثاني اللاعبة حورية خوج، وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة نورة الفريح، وبالمركز الثالث مكرراً اللاعبة ريم الفريح.

جاء ذلك في إطار البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بمشاركة لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق السعودية، والبالغ عددهن 60 لاعبة، من خلال استضافة نادي الطالبات بجامعة الأميرة نورة. وتعد هذه البطولة الرابعة التي يستأنف الاتحاد السعودي للريشة الطائرة من خلالها بطولاته الداخلية بعد فترة إيقاف المنافسات الرياضية ملتزماً خلالها بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الرياضة.

إلى ذلك تمت إدارة وتحكيم منافسات البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات حكام ينظمها الاتحاد.