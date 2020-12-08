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وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات في الخرطوم اليوم

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات في الخرطوم اليوم

بن فرحان يبحث مع البرهان وحمدوك تطورات الأوضاع في السودان ويجري مباحثات مع نظيره عمر قمر الدين تتناول مسار العلاقات الثنائية

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دبي - قناة العربية

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يصل اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يطلع خلالها على تطورات الأوضاع في السودان.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن بن فرحان سيجري مباحثات مع نظيره السوداني عمر قمر الدين، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً بجوبا.

كما سيلتقي عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.

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