  • مباشر
اللغة

150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

المسجد الحرام وجائحة كورونا
فريق العمل أثناء التصوير

150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

العمل يستغرق تصويره في المسجد الحرام وساحاته، (10) أيام، بمعدل (15) ساعة يومياً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، إنتاج فيلم سينمائي يستعرض جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للوقاية من جائحة كورونا في المسجد الحرام.

المسجد الحرام وجائحة كورونا
المسجد الحرام وجائحة كورونا

وذكر مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلطان المسعودي، أن فكرة الفيلم جاءت لتوثق المرحلة التي مر بها المسجد الحرام خلال جائحة كورونا، وما بذلته الرئاسة العامة من جهود لضمان سلامة زوار وقاصدي البيت العتيق، وما تقدمه الحكومة من إمكانيات وجهود وطاقات فنية وتقنية وبشرية في خدمة الحرمين الشريفين.

وقال المسعودي: "تعاقدت الرئاسة العامة لإنتاج الفيلم مع إحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية، بالإضافة إلى الكوادر الإعلامية المميزة في إدارة الإعلام بالرئاسة، لتكتمل هذه الجهود. ويُبرز الوثائقي ريادة المملكة وخبرتها الكبيرة خلال إدارتها للحشود، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، وسط منظومة متكاملة وآمنة".

صحة لقاح كورونا "يوم النصر".. بدء عمليات التلقيح ضد كورونا في بريطانيا

وأكد أن العمل يستغرق تصويره في المسجد الحرام وساحاته، (10) أيام، بمعدل (15) ساعة يَوْمِيًّا، من خلال طاقم عمل سعودي مؤهل ذي خبرة في الإنتاج السينمائي، وبعدها يتم العمل على الإنتاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

من أستراليا.. من أستراليا.. "أطلس" للكون يضم ملايين المجرات المكتشفة حديثًا 
هكذا أجبرت فرنسا هكذا أجبرت فرنسا "مذنبين" على تقديم ثروة طائلة للدولة

الأكثر قراءة

التحالف يعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية التحالف يعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية
ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
بريطانيا: السعودية أنقذت اليمن من مجاعة بريطانيا: السعودية أنقذت اليمن من مجاعة
الرياض.. وفاة سائق سيارة إثر انحدار مفاجئ لشاحنة في نفق الرياض.. وفاة سائق سيارة إثر انحدار مفاجئ لشاحنة في نفق
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات في الخرطوم وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات في الخرطوم
هل تنتهي المقاطعة ؟ هل تنتهي المقاطعة ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد