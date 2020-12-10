تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في منطقة القصيم

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في مدينة بريدة.

وأوضح بيان الداخلية: "أقدم صاردار عبدالله الموسى - سوري الجنسية - وبمشاركة ومساعدة فادية بنت حسن بن توفيق القلاع - سعودية الجنسية - على قتل إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن - سعودي الجنسية - زوج الجانية، وذلك بضربه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه بعد التخطيط المسبق والتنسيق معها على التخلص من زوجها"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين صاردار عبدالله الموسى وفادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم".