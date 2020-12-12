  • مباشر
اللغة

تفويج مليون امرأة لأداء العمرة في هذا الموسم

نساء العمرة
نساء العمرة

تفويج مليون امرأة لأداء العمرة في هذا الموسم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التطويرية النسائية، منذ بداية موسم العمرة، بتفويج أكثر من مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

حيث ذكرت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بوكالة الشؤون التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه تم تفويج أكثر من مليون امرأة خلال الفترة الماضية بالمسجد الحرام.

وقالت الدعدي إن الرئاسة العامة استقبلت 26209 معتمرات في المرحلة الأولى، وبلغ عدد المعتمرات في المرحلة الثانية والثالثة 326603، أما قاصدات المسجد الحرام لأداء الصلاة وصل عددهن إلى 669818 امرأة.

وأكدت الدعدي نجاح مراحل العمرة الثلاث، والتزام المعتمرات والمصليات بجميع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

وقالت الدعدي وفق متابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، تم نجاح جميع المراحل الثلاث، وفق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -، بتوفير أفضل الخدمات لضمان سلامة زائرات وقاصدات المسجد الحرام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال
ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب

الأكثر قراءة

التقطت من الطائف.. صورة مدهشة لساعة مكة التقطت من الطائف.. صورة مدهشة لساعة مكة
مقاتلات سعودية ترافق القاذفتين الأميركيتين بي-52 مقاتلات سعودية ترافق القاذفتين الأميركيتين بي-52
البيئة السعودية تحارب أسراب الجراد الصحراوي البيئة السعودية تحارب أسراب الجراد الصحراوي
سفير السعودية في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن سفير السعودية في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن
صور.. مكتبة الملك عبدالعزيز ذاكرة بحثية للقضية الفلسطينية صور.. مكتبة الملك عبدالعزيز ذاكرة بحثية للقضية الفلسطينية
طفل يخطف كأس طفل يخطف كأس "صقار المستقبل".. ويفوز بـ 50 ألف ريال

قبل أن تذهب

5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري
5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري

اكتشف المزيد