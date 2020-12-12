تفويج مليون امرأة لأداء العمرة في هذا الموسم

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التطويرية النسائية، منذ بداية موسم العمرة، بتفويج أكثر من مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

حيث ذكرت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بوكالة الشؤون التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه تم تفويج أكثر من مليون امرأة خلال الفترة الماضية بالمسجد الحرام.

وقالت الدعدي إن الرئاسة العامة استقبلت 26209 معتمرات في المرحلة الأولى، وبلغ عدد المعتمرات في المرحلة الثانية والثالثة 326603، أما قاصدات المسجد الحرام لأداء الصلاة وصل عددهن إلى 669818 امرأة.

وأكدت الدعدي نجاح مراحل العمرة الثلاث، والتزام المعتمرات والمصليات بجميع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

وقالت الدعدي وفق متابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، تم نجاح جميع المراحل الثلاث، وفق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -، بتوفير أفضل الخدمات لضمان سلامة زائرات وقاصدات المسجد الحرام.