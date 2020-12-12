حالة مطرية على السعودية تبدأ الاثنين المقبل

كشف عدد من المختصين في الطقس والمناخ بالسعودية عن حالة مطرية شتوية قادمة خلال الأسبوع الحالي.

وأكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، وجود حالة جوية شتوية ممطرة الاثنين المقبل، يمكن تصنيفها بوجه عام من خفيفة لمتوسطة، بدايتها من شمال السعودية.

كما توقع الحصيني عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن تؤثر هذه الحالة الجوية على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ثم المدينة وحائل ثم مكة والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض، مشيراً إلى أنها ستتمدد إلى نواحي أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.

إلى ذلك أضاف أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وغزيرة على أجزاء من تبوك وشمال مكة المكرمة، يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، حيث تسبق بنشاط للرياح مثيرة للأتربة.

4 أيام أو نحوها

من جهته، توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند، أن تتواصل سيطرة حالة الاستقرار الجوي على الأجواء، قائلاً: "لا يزال الاستقرار الجوي مسيطراً على أجوائنا".

وقال المسند: "يُستنثى من الاستقرار أجزاء من منطقتي عسير وجازان، فمن المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة".

وعن الحالة المطرية القادمة، أوضح: "الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، قد تبدأ يوم الاثنين المقبل، وربما تستمر أربعة أيام أو نحوها، ونطاق تأثيرها قد يشمل أجزاء من النصف الشمالي من السعودية. التغيرات واردة والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة".

توقعات الهيئة العامة للأرصاد

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غربي المملكة، قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

ولفتت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.