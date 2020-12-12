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 أول صقارة سعودية تشارك مهرجان الملك عبدالعزيز

 أول صقارة سعودية تشارك مهرجان الملك عبدالعزيز

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 العربية.نت - نادية الفواز 

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شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة مشاركة الصقارة السعودية عذاري الخالدي، كأول سيدة تشارك في مسابقة الملواح هذا العام، وشاركت بصقرها "العنيد" في شوط جير شاهين قرناس للملاك السعوديين، والذي نظمه المهرجان اليوم، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأكدت عذاري أنها دربت صقرها لمدة تتجاوز الشهرين، مستندة إلى خبرتها في الصقارة، والهواية التي أحبتها وتعرفت عليها منذ عشر سنوات، موضحة أنها اختارت له هذا الاسم للإصرار على الفوز.

وتمكن الصقر "العنيد" من قطع مسافة شوط الملواح 400 متر في 21 ثانية و735 جزءاً من الثانية، وكانت عذاري الخالدي قد شاركت بصقرها الثاني في مسابقة الملواح بمهرجان الصقور العام الماضي، من خلال صقرها "سطام" من نوع جير تبع فرخ.

وفي حديث "العربية.نت" مع عذاري الخالدي قالت: "أحب تربية الصقور حيث أقوم بتربيتها ورعايتها من 10 سنوات، فقد تدربت على أول صقر برفقة زوجي، وأنا مغرمة بتتبع تربية الصقور والصقارين وقصص الصقارين، ففي العام الماضي شاركت بصقر من نوع تبع وسميته سطام، وقمتُ بتدريبه لمدة 3 أشهر، وشاركت في مسابقة العام الماضي ولم أحقق الفوز".

وأشارت إلى أنها استمرت في متابعة مهارات الصيد والقراءة عنها وطريقة العناية بها، ووجدت الدعم من زوجها حتى قامت بشراء صقر من نوع الشاهين، وأطلقت عليه اسم "العنيد" وقامت بتدريب على الملواح.

وأضافت في حديثها: "رياضة تدريب الصقور تعلم الإنسان الصبر ومواجهة ظروف الحياة الصعبة والقوة والشجاعة، في الوقت الذي لم أتوقع الفوز لوجود الصقارين المحترفين، والتنافس الشديد في المسابقة، كما أحلم بأن تحول المهارات التي تعلمتها إلى مدرسة أو مركز تدريب للسيدات على تربية الصقور والصقارة".

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