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السعودية.. الصحة تشدد على مستوى أمان لقاحات كوفيد-19

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لقاح كورونا

السعودية.. الصحة تشدد على مستوى أمان لقاحات كوفيد-19

الصحة السعودية تجدد التأكيد على سلامة وأمان اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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شدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، على مستوى أمان اللقاحات المستخدمة في السعودية، كما جدد ثقة الوزارة في هيئة الغذاء والدواء، مبيناً أن إجراءات هيئة الغذاء والدواء كانت كافية للتأكد من سلامة اللقاح.

العبدالعالي أضاف كذلك أن الوزارة تتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورنا.

كما دعا الجميع بما فيهم المتعافون من الإصابة بكورونا إلى أخذ اللقاح.

يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 12 حالة وفاة.

كما أعلنت تسجيل 202 حالة تعافٍ من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 350,549 حالة.

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