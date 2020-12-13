البث المباشر ، المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس #كورونا الجديد.

الأحد 13 ديسمبر 2020https://t.co/ncGts07l7I — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 13, 2020

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، على مستوى أمان اللقاحات المستخدمة في السعودية، كما جدد ثقة الوزارة في هيئة الغذاء والدواء، مبيناً أن إجراءات هيئة الغذاء والدواء كانت كافية للتأكد من سلامة اللقاح.

العبدالعالي أضاف كذلك أن الوزارة تتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورنا.

كما دعا الجميع بما فيهم المتعافون من الإصابة بكورونا إلى أخذ اللقاح.

يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 12 حالة وفاة.

كما أعلنت تسجيل 202 حالة تعافٍ من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 350,549 حالة.