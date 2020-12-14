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السعودية تدعو المجتمع الدولي للاستجابة إلى احتياجات السودان

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
اقتصاد السودان

السعودية تدعو المجتمع الدولي للاستجابة إلى احتياجات السودان

الرياض توجه دعوة دولية للبدء في إعفاء الخرطوم من الديون

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن حكومة المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأميركية إزالة اسم السودان رسمياً من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وثمنت السعودية جهود أميركا، داعية الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون، بحسب الخارجية السعودية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، إن "رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره عن نظام عمر البشير".

وأكد بومبيو أن "إزالة السودان من قائمة الإرهاب دليل على تغير جذري في علاقاتنا".

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هذا وسحبت الولايات المتحدة، الاثنين، رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجته فيها عام 1993، على ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة "فيسبوك".

وجاء في تدوينة سفارة واشنطن: "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوماً، وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر".

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