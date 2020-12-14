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مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على منشآت نفط سعودية

Houthis raise weapons as they chant slogans during a gathering aimed at mobilizing more fighters in Sanaa, Yemen, Feb. 25, 2020. (AP)
عناصر من ميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على منشآت نفط سعودية

أكد الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية وفقا لقرارات الأمم المتحدة

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دبي - قناة العربية

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ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية السعودية في جدة، في 23 نوفمبر الماضي.

كما أكد المجلس الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مجلس الأمن "أرشيفية"
مجلس الأمن "أرشيفية"

وطالب المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض، كما دعا الأطراف اليمنية إلى الاجتماع بشكل عاجل تحت رعاية المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وعقب حادث جدة، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

التحالف يؤكد جدية طرفي اليمن اليمن والحوثي التحالف يؤكد جدية طرفي "اتفاق الرياض" لتوحيد الصف اليمني

وأوضح المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.

وزارة الطاقة السعودية، بدورها، كانت صرحت بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح يوم الحادث (23 نوفمبر 2020)، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

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