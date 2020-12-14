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شركة نفطية تعلن تعرض ناقلتها "لضربة" قبالة ميناء جدة

الناقلة بي دبليو راين

شركة نفطية تعلن تعرض ناقلتها "لضربة" قبالة ميناء جدة

الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد.. وأضرار لحقت بأجزاء من جسم السفينة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "هافنيا" للشحن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة السعودي، اليوم الاثنين.

وأوضحت الشركة أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم.

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وقالت هافنيا في بيان على موقعها على الإنترنت: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وقالت الشركة إن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد. وأضافت أن أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

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