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هذا ما تم إنجازه في منارات المسجد الحرام

منارات الحرمين
من منارات الحرمين

هذا ما تم إنجازه في منارات المسجد الحرام

تكثيف العمل للاستفادة من قلة أعداد المصلين والمعتمرين

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العربية.نت - حامد القرشي

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كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الانتهاء من (45%) من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، و(42%) لمنارتي باب العمرة، و(37%) من أعمال منارة باب الفتح، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس عمار الأحمدي: "كثفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع، منظومة الإشراف الميداني على الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بسبب جائحة كورونا، والاستفادة من قلة أعداد المصلين والمعتمرين".

3 صور
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وذكر أن نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بلغت (45,15%)، وتم الانتهاء من رخام الأعمدة والحوائط بنسبة (90%) ، وتركيب سقف البوابة بنسبة (80%).

وفيما يتعلق بمنارتي باب العمرة، بلغت نسبة إنجاز الأعمال (42,38%) وتم تركيب الأعمدة الدائرية والمربعة بنسبة (15%)، والانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة (40%)، فيما بلغ الإنجاز بمنارة باب الفتح (37,12%).

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وبيّن أن الإدارة استفادت خلال الفترة الماضية بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين وعبر الإشراف على عدة مشاريع بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف، حيث بلغت نسبة إنجاز الأسقف بدور الصحن (43%)، والدور الأرضي (20%)، و(4%)، في الدور الأول.

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وأضاف أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل تتجاوز (36,40%) بالواجهات الجنوبية، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة (100%) وأعمال الرخام للواجهات بنسبة (25%)، أما الواجهات الشمالية فتم الإنجار بنسبة (36,74%) حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة مسبقة الصب بنسبة (100%)، وبلغت نسبة أعمال رخام الواجهات (40%).

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