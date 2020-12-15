المعلمي: هناك موقف دولي مؤيد للسعودية ضد هجمات الحوثيين الإرهابية

أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، تقوي العزيمة للتصدي للإرهاب.

وشدد في تصريحات لقناة العربية، مساء الاثنين، على أن هناك موقف دولي مؤيد للسعودية ضد هجمات المليشيا المدعومة من إيران.

وأضاف المعلمي "إن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي".

جماعة إرهابية

وكان المعلمي أن قد اعتبر إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.

وقال المعلمي في مقابلة مع قناة "العربية" مساء الخميس إن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

وأوضح أن "الحوثيين ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون"، مضيفاً أن "الحوثيين ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية.. ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها".

واعتبر السفير الله المعلمي أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو "تصنيف عادل ومنصف وحقيقي"، مضيفاً أن "الإدارة الأميركية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".

في سياق متصل، شدد المعلمي على أن "السعودية تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة".

يأتي هذا بينما أفادت مصادر أميركية لصحيفة "واشنطن بوست" أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد يعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

مندوب #السعودية الدائم بالأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي لـ #العربية: اتفاق المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية خطوة في مواجهة ميليشيا #الحوثي pic.twitter.com/rEPLRz3tsI — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 14, 2020

وبحسب المصادر ذاتها، فإن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وتحدثت "واشنطن بوست" عن أن إعلان ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب اتباعها في التعامل مع النظام الإيراني.

مهاجمة دول الجوار

وأضاف في حديث للصحافيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية. كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.

وانتقد المسؤول الأميركي جماعة الحوثي لفشلها في الانخراط في المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب.

كما أعلن عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترمب خلال المدة المتبقية له في الإدارة.