مبتعث سعودي يحقق إنجازاً علمياً في بريطانيا.. وهذه التفاصيل

حقق طالب سعودي إنجازاً علمياً بحثياً جديداً في تشخيص مرضى القلب، من خلال استخدام تقنيات الطب النووي عبر إنشاء وتطوير قاعدة بيانات معيارية لمستشفيات مدينة أبردين البريطانية.

وقال الطالب المبتعث لمرحلة الدكتوراه بجامعة أبردين، بندر الودعاني، لـ"العربية.نت": "قمت باستحداث قاعدة بيانات معيارية لسكان مدينة أبردين البريطانية واعتمادها في برامج تصوير تروية عضلة القلب، باستخدام تقنيات الطب النووي".

كما أوضح الودعاني، المبتعث من جامعة جازان، أن "أهمية هذا العمل تكمن في أن قواعد البيانات المعيارية المستخدمة سابقاً لا تمثل المرضى المحليين للمدينة، وإنما تم تصميمها لمرضى من ولاية كاليفورنيا الأميركية".

إلى ذلك بيّن أن جهده العلمي والبحثي تركز حول إنشائه قاعدة بيانات معيارية جديدة لمجموعة من المرضى المحليين في مدينة أبردين للمقارنات الإحصائية مع قواعد البيانات التلقائية المستخدمة في برنامج لتصوير تروية عضلة القلب في الطب النووي، حيث أشارت نتائج دراساته البحثية الأولية إلى وجود اختلاف في البيانات بين السكان المحليين وسكان ولاية كاليفورنيا.

وأبان أنه قام بعد ذلك باستخدام بيانات السكان المحليين لتكون دقة التحليل الآلي عالية في التشخيص، حيث تم اعتماد قاعدة البيانات التي طوّرها لاستخدامها في مستشفيات مدينة أبردين.

إلى ذلك أكد المشرف الأكاديمي على الودعاني، الدكتور فيرجس مكيدي، الاستشاري المتخصص في فيزياء الطب النووي، أهمية هذا الإنجاز البحثي الذي سيرفع من ثقة أطباء القلب في فحوصات الطب النووي في مدينة أبردين.