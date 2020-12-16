السعودية.. تسجيل أنابيب "التابلاين" في سجل التراث الصناعي

سجلت هيئة التراث في السعودية خط أنابيب النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني، ليكون أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسمياً في المملكة، تقديراً لأهميته التاريخية ولدلالاته التنموية والاقتصادية المرتبطة بمرحلة بدايات صناعة النفط.

جاء ذلك بعد مبادرة وزير الثقافة السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن فرحان، واستجابة لوزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بإيقاف أعمال إزالة خط أنابيب "التابلاين"، لتمكين هيئة التراث من دراسته وتوثيقه، حيث تولت الهيئة مسؤولية دراسة الموقع وتسجيله.

وأعدت هيئة التراث بطاقة التسجيل المبدئي للتابلاين كأول موقع تراث صناعي من بين المواقع الصناعية التي تم حصرها في مختلف مناطق السعودية، تمهيداً لصيانتها والمحافظة عليها لأهميتها الثقافية، ولاستثمارها ضمن المعالم الحضارية، لتحكي قصة الصناعة والنمو والتطور الاقتصادي في السعودية.

كما قدم وزير الثقافة شكره إلى وزير الطاقة على استجابته السريعة في إطار السعي للمحافظة على خط "التابلاين" وشركة "أرامكو"، لكونه من المواقع المهمة في الذاكرة الوطنية.

من أهم معالم التراث الصناعي

يشار إلى أن خط أنابيب النفط "التابلاين" يعد من أهم معالم التراث الصناعي في السعودية، ويمتد من شرق المملكة إلى شمالها، وقد بدأ إنشاؤه عام 1948م بأمر من المؤسس الملك عبدالعزيز. وما تزال بقايا الخط شاهدة على بدايات الصناعة النفطية في السعودية.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت نظمت مسابقة "التراث الصناعي" في يوليو 2019، تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة. وأثمرت المسابقة عن تسليط الضوء على مواقع تاريخية ذات علاقة بالنهضة الصناعية السعودية، كما زادت الوعي بهذا النوع من التراث الذي يشمل كل ما يتعلق بالإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية مثل آثار الثقافة الصناعية التاريخية القديمة، كالمنشآت والآلات والورش والمصانع والطواحن والمناجم ومواقع التنقيب والمستودعات ومواقع توليد الطاقة والبنى التحتية، إضافة للمناطق الخاصة بالأنشطة الاجتماعية المرتبطة بالصناعة مثل الإسكان والتعليم.