  • مباشر
اللغة

رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأميركي الشؤون الدفاعية

رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأميركي الشؤون الدفاعية

بحث الجانبان خلال الاستقبال التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق له بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، والتأكيد على التصدي لأشكال الإرهاب لضمان أمن وسلامة المنطقة، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

السعودية: بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطن والمقيم السعودية: بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطن والمقيم
هكذا ردت عائلة الثبيتي على غناء محمد عبده قصيدة والدهم هكذا ردت عائلة الثبيتي على غناء محمد عبده قصيدة والدهم
مبتعث سعودي يحقق إنجازاً علمياً في بريطانيا.. وهذه التفاصيل مبتعث سعودي يحقق إنجازاً علمياً في بريطانيا.. وهذه التفاصيل
إدانات عربية ودولية واسعة لاستهداف السعودية بأعمال إرهابية إدانات عربية ودولية واسعة لاستهداف السعودية بأعمال إرهابية
التحالف: تدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف: تدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
السعودية.. تسجيل أنابيب السعودية.. تسجيل أنابيب "التابلاين" في سجل التراث الصناعي

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد