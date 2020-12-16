سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى قرى جازان الحدودية

صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وسقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.

وقال الغامدي إنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".