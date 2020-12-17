  • مباشر
اللغة

قصة الثوب النسائي الذي أمر وزير الثقافة السعودي بترميمه

ثوب نسائي سعودي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً
ثوب نسائي سعودي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً

قصة الثوب النسائي الذي أمر وزير الثقافة السعودي بترميمه

عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً وصاحبته كانت تسميه "حل وطار"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

وجه وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بترميم ثوب نسائي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً، يعود لمواطنة متوفاة.

وقال الأمير بدر رداً على تغريدة للمواطن، مشوح المشوح، نشر خلالها صوراً لثوب والدته التاريخي، إن هيئة الأزياء التابعة للوزارة ستعمل على ترميم الثوب.

جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم سوشيال ميديا جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم

وأوضح المشوح أن الثوب يخص والدته الراحلة، وأنها كانت تسميه "حل وطار"، وهو ثوب خفيف وفضفاض يلبس بالمناسبات فوق الملابس، مشيراً إلى أن عمره يزيد على السبعين عاماً، وأنه قام بعمل ما يستطيع لترميمه وجعله يظهر بهذا الشكل، حيث كانت قد علقت بأسفله بعض الأشواك الصغيرة.

ثوب نسائي سعودي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً
ثوب نسائي سعودي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض
"تويتر" تعيد هذه الخاصية.. بعد انتهاء انتخابات أميركا

الأكثر قراءة

وزير الصحة السعودي بعد تلقي لقاح كورونا: حريصون على توفير الجرعات للجميع وزير الصحة السعودي بعد تلقي لقاح كورونا: حريصون على توفير الجرعات للجميع
التحالف: تدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف: تدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
السعودية.. تسجيل أنابيب السعودية.. تسجيل أنابيب "التابلاين" في سجل التراث الصناعي
رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأميركي شؤون الدفاع رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأميركي شؤون الدفاع
سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى قرى جازان الحدودية سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى قرى جازان الحدودية
التحولات في التعليم بالسعودية.. مختص يروي التفاصيل التحولات في التعليم بالسعودية.. مختص يروي التفاصيل

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد