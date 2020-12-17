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هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا

شيخة الحربي بعد تلقي اللقاح
لقاح كورونا

هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا

شيخة الحربي قالت إنه من ليلة البارحة لم تستطع النوم من شدة الفرح لكي تأتي إلى المركز المعد لتتلقى أول لقاحات كورونا

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العربية.نت - حامد القرشي

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أبدت مسنة سعودية سعادة غامرة وفرحة كبيرة بعد تلقيها أول لقاحات كورونا صباح اليوم الخميس.

وأوضحت شيخة الحربي، خلال فيديو بثته وزارة الصحة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أنه من ليلة البارحة لم تستطع النوم من شدة الفرح لكي تأتي إلى المركز المعد لتتلقى أول لقاحات كورونا في السعودية.

وقالت: "الله يعز حكومتنا اهتمت بنا وبجميع الشعب، وأنا أسعد إنسانة اليوم، وأول سعودية تأخذ التطعيم، وفرحتي أحسن فرحة اليوم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا بشكل واسع صور ومقاطع فرحة المسنة اليوم بعد تلقيها لقاح كورونا، فيما بدأ العديد من المواطنين والمقيمين بتلقي لقاح كورونا.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أنه بدأت أولى بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا مع إطلاق وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة حملة التطعيم ضد الفيروس في مركز لقاحات كورونا المستجد (كوفيد 19) بالرياض.

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وبدأت حملة التطعيم صباح اليوم الخميس بأخذ وزير الصحة اللقاح، ومعه أعضاء اللجان العلمية للقاحات ومجموعة من المواطنين.

وقد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي"، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة حينها أنها أكملت التجهيزات جميعها للبدء في التطعيم، حيث أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين.

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