السعودية.. سقوط مقذوف حوثي بالقرب من مستشفى الحرث العام

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط (٣) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، سقطت إحداها في أرض فضاء بمسافة تبعد (١٩٧) متراً عن مستشفى الحرث العام، وسقط مقذوفان آخران في أرض فضاء، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

مشهد من الحادث