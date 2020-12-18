السعودية.. شحنات إضافية من فايزر تصل الأحد والاثنين

بدأت السعودية اليوم ثاني أيام التطعيم الموسع ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر بايونتك.

وبحسب وكيل وزارة الصحة فقد تجاوز عدد المسجلين لتلقي اللقاح مئة وخمسين ألفا.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية يضم أكثر من ست مئة سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.

وسيكون المركز قادرا على استقبال أكثر من ثلاثين ألف شخص يومياً للراغبين في أخذ اللقاح.

#العربية تزور أول مواطن سعودي تلقى التطعيم ضد #كورونا pic.twitter.com/wUvHNudyqz — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 18, 2020

وقد تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أول جرعة من لقاح فيروس كورونا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.

وزارت "العربية" أول مواطن سعودي تلقى التطعيم ضد كورونا، والذي أفاد بأنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وكانت وصلت الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي".

وسيكون التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين فوق 65 عاما وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والفئة الثانية المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، أما الفئة الثالثة فجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.