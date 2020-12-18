  • مباشر
اللغة

السعودية.. شحنات إضافية من فايزر تصل الأحد والاثنين

السعودية.. شحنات إضافية من فايزر تصل الأحد والاثنين

السعودية تواصل حملة التلقيح لليوم الثاني وتترقب وصول شحنتي فايزر يومي الأحد والاثنين

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت السعودية اليوم ثاني أيام التطعيم الموسع ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر بايونتك.

وبحسب وكيل وزارة الصحة فقد تجاوز عدد المسجلين لتلقي اللقاح مئة وخمسين ألفا.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية يضم أكثر من ست مئة سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.

وسيكون المركز قادرا على استقبال أكثر من ثلاثين ألف شخص يومياً للراغبين في أخذ اللقاح.

وقد تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أول جرعة من لقاح فيروس كورونا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.

وزارت "العربية" أول مواطن سعودي تلقى التطعيم ضد كورونا، والذي أفاد بأنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وكانت وصلت الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي".

ترمب: اعتماد لقاح أميركا لقاح كورونا ترمب: اعتماد لقاح "موديرنا" ضد كورونا بأغلبية.. والتوزيع فوراً

وسيكون التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين فوق 65 عاما وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والفئة الثانية المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، أما الفئة الثالثة فجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

الأكثر قراءة

هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
الملك سلمان يستعرض مع ترمب تعزيز العلاقات في اتصال هاتفي الملك سلمان يستعرض مع ترمب تعزيز العلاقات في اتصال هاتفي
هضبة وسط السعودية تتميز بلونها الأحمر وجمال طبيعتها هضبة وسط السعودية تتميز بلونها الأحمر وجمال طبيعتها
تعرف على أول لقاح في تاريخ السعودية تعرف على أول لقاح في تاريخ السعودية
قصة الثوب النسائي الذي أمر وزير الثقافة السعودي بترميمه قصة الثوب النسائي الذي أمر وزير الثقافة السعودي بترميمه
هيئة الأمن السيبراني السعودية تشارك في البرنامج العالمي لحماية الأطفال هيئة الأمن السيبراني السعودية تشارك في البرنامج العالمي لحماية الأطفال

قبل أن تذهب

ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟
ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟

اكتشف المزيد