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الخارجية السعودية: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة اليمنية

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
اليمن والحوثي

الخارجية السعودية: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة اليمنية

ثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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رحبت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

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وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، نقلا عن وكالة الأباء السعودية (واس).

كما أكدت الوزارة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

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