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حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله

تعبيرية

حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله

سكان الأرض يترقبون ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 800 عام.. تعرف عليها

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العربية نت - حامد القرشي

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يترقب سكان الأرض ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 800 عام، وذلك في الاقتران الفلكي الذي يعتبر إحدى الظواهر الفلكية التي تنشأ بسبب دوران الأجرام السماوية حول الشمس، فحين يصطف على الأقل جرمان على خط مستقيم واحد مع الأرض تحدث ظاهرة الاقتران التي يعبر عنها فلكياً بتساوي قيمة خط الطول السماوي للجرمين.

وفصل الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"العربية.نت": في ظاهرة قلما تحدث بين الكوكبين العملاقين (المشتري وزحل) فهما لا يقترنان ببعضهما إلا كل 20 عاماً، وذلك بسبب طول مدة دورانهما حول الشمس، فالمشتري يستغرق 12 عاما ليكمل دورة، بينما زحل يحتاج 30 عاما، لذا يحتاج المشتري 20 عاما حتى يلحق بزحل مرة أخرى.

وقال: "كل حدث اقتران بينهما تكون المسافة الظاهرية، كما نشاهدهما من الأرض مختلفة، فإذا كانت مستويات الكواكب متقاربة، تكون المسافة أصغر ما يمكن والعكس صحيح، وخلال حدث الاقتران القادم بينهما مساء يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020م، ستكون المسافة الظاهرية بينهما قرابة 6 دقائق قوسية (0،1 درجة)، وهذه المسافة القريبة جداً لم تحدث منذ عام 1623م، ولكن حينها كانا قرب الشمس ولم يكن بالإمكان مشاهدة الاقتران، بينما الاقتران القريب جدا الذي شاهده سكان الأرض كان قبل 794 عاما (1226م) أي قبل ابتكار التلسكوب، مما يعني أنه في 21 ديسمبر سيرصد هذا الاقتران لأول مرة بالتاريخ بهذا التقارب الشديد بين الكوكبين.

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وقال يظهر كوكبا المشتري وزحل هذه الأيام بعد غروب الشمس، ويشاهد ناحية الجنوب الغربي على ارتفاع 20 درجة تقريباً، مما يمكننا من رؤيتهما لمدة ساعتين من بعد غروب الشمس حتى اختفائهما خلف الأفق.

وأكمل قائلاً: "يمكن رؤية الاقتران بالعين المجردة، وسيبدوان متلاصقين كنجم ممدود، بينما يرى الكوكبان عبر التلسكوب مع بعضهما مع وضوح التفاصيل بظهور حلقات زحل المميزة المحيطة بالكوكب وأقمار المشتري الأربعة الكبيرة مع ظهور أحزمة الغيوم على سطح المشتري".

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