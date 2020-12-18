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مركز الملك سلمان للإغاثة يستجيب لحالة توأم سيامي يمني

التوأم اليمني السيامي

مركز الملك سلمان للإغاثة يستجيب لحالة توأم سيامي يمني

تأتي الاستجابة امتداداً للدور الإنساني والريادي للمملكة وجهودها لتخفيف معاناة الشعب اليمني

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دبي - العربية.نت

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استجابة للنداء الإنساني العاجل، الذي أطلقه مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي المتواجدين في المستشفى ووضعهما الصحي الصعب، أبدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استعداده لدراسة وضعهما من قبل الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل.

وتأتي هذه الاستجابة امتدادا للدور الإنساني والريادي للمملكة العربية السعودية وما قامت به من جهود كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته ومناطقه دون استثناء.

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