مناظر شتوية ساحرة في هذه المدينة الساحلية السعودية

في مشاهد ساحرة ارتدت مدينة أملج شمال غرب السعودية حلة الشتاء، التي تعد إحدى الوجهات السياحية الرئيسة خلال فصل الشتاء شمال غرب السعودية، وذلك نظراً لما تمتاز به المنطقة من مقومات سياحية ناجحة ومن أجواء جاذبة للسياح.

المرشد السياحي في أملج مروان الجهني، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "تمتاز أملج باحتوائها الكثير من المقومات السياحية، مثل وجود الجزر والشواطئ الجميلة والمناطق الرملية، وكذلك المزارع والحرات والكهوف، وهذا ما جعل من أملج مقصداً للسياحة خاصة في الشتاء".

وأضاف: "من أشهر الشواطئ المشهورة في أملج شاطئ الدقم، وشاطئ الشبعان، وشاطئ الحسي، وشاطئ الحرة وغيرها، كما هناك العديد من الجزر التي يرتادها السياح، منها جزر الفوايدة، وتتكون من ست جزر، أشهرها جزيرة أطاويل وأم الملك وأم جلوف، حيث تعد أملج من الأماكن الجذابة والجميلة للسياح والزوار لممارسة الغوص والصيد، وكذلك ممارسة هواية الهاكينج في المناطق القريبة من مناطق البراكين والكهوف".

وختم حديثه: "هذه المزايا السياحية في أملج أصبحت أرضاً لمشروع البحر الأحمر وتطويرها".