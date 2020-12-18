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هكذا يتم تبريد ماء زمزم وتوزيعه في الحرمين الشريفين

ماء "زمزم المبارك"

هكذا يتم تبريد ماء زمزم وتوزيعه في الحرمين الشريفين

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العربية.نت - حامد القرشي

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وحدة تبريد ماء "زمزم المبارك" بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ويشرف على الوحدة إدارة السقيا بالمسجد النبوي التابعة للوكالة المساعدة للشؤون الخدمية، وجاءت الوحدة بمساحة 90 مترا، وتتسع لأكثر من 120 ألف عبوة، يتم تبريدها خلال 180 دقيقة، وتهدف الوحدة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مجال السقيا.

وقد وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة، أكثر من 3 ملايين لتر من مياه زمزم المباركة على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

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وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن الإدارة قامت بتوزيع الماء المبارك على مرتادي ضيوف بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام، من خلال 50 عاملاً مزودين بحقائب السقيا، وتحتوي كل حقيبة على 10 لترات من الماء المبارك، و200 كأس بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد .

وأكد حرص الإدارة على تقديم خدماتها بشكل يضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، وأنه تم أيضا توزيع ما يقارب مليوني عبوة من مياه زمزم المباركة، تستخدم مرة واحدة، وحرصت على أن تكون كافة العبوات معقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.

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