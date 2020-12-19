مخرج فيلم سعودي فاز بجوائز مهرجان القاهرة يتحدث للعربية.نت

حصد الفيلم السعودي "حد الطار" بأهم جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل لصاحب الحضور الجميل فيصل الدوخي، حيث يحكي الفيلم قصة حي سعاف البسيط، ويسلط الضوء على حياة شامة، ابنة مغنية الأفراح الشعبية وعلاقتها بدايل ابن منفذ أحكام الإعدام "السياف" المغرم فيها، مع رفض والده هذا الارتباط بحكم وجاهة العائلة.





مخرج الفيلم عبدالعزيز الشلاحي تحدث لـ"العربية.نت" عن أبطال العمل، فقال: "العمل من بطولة فيصل الدوخي وأضوى فهد ومهند الصالح وراوية أحمد وعجيبة الدوسري، ومشاركة الفنانين علي إبراهيم ومسيسيبي وهاشم هوساوي وسامر الخال، واستغرق الإعداد للعمل الفعلي 6 أشهر في مرحلة التحضيرات، وقرابة الشهر للتصوير، ومن ثم أخذت مرحلة ما بعد التصوير 3 أشهر".

وعن مشاعر لحظة حصول الفيلم على جوائز، قال الشلاحي: "الحمد لله جائزتان مهمتان في مهرجان دولي عريق مثل القاهرة السينمائي، هما بصمة مهمة في تاريخ الفيلم، وتوثيق مهم للعمل الجاد، فسعادتي كانت كبيرة بعد إعلان الفوز، في حين نخطط في الاحتفال مع فريق العمل بهذا الإنجاز وهذا الفوز، ومن ثم البدء بالتفكير في المشاريع القادمة، فهناك مسلسل وفيلم طويل سنبدأ العمل عليهما خلال 2021".





وأكد خلال حديثه: "هناك حديث جاد مع شركات التوزيع، بسبب رغبتهم في الحصول على حقوق التوزيع خصوصاً بعد الأصداء التي حققها الفيلم، وسيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن مرحلة الفيلم الجديدة في السعودية وبقية الدول، فالإنتاج في السعودية يمر بتطور مستمر، وكل يوم نسمع عن المواهب الجديدة ونسمع عن شركات جديدة، فلدينا مقومات قوية تدفع التجارب الجادة للانطلاق في آفاق أوسع".

وكشف في ختام حديثه عن مسلسل في رمضان سيتم العمل عليه خلال الشهر القادم، إضافة إلى فيلم طويل سيتم إنتاجه نهاية 2021.