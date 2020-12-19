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منح تعليمية من "رودس تراست" مع العقيل لـ3 طلاب متفوقين من السعودية

محمد عقيل

منح تعليمية من "رودس تراست" مع العقيل لـ3 طلاب متفوقين من السعودية

تأسس برنامج المنح الدراسية في المملكة العربية السعودية في عام 2018، بتمويل من محمد العقيل، الشريك المؤسس لمكتبة "جرير"، بدعم وتشجيع من وزارة التعليم السعودية

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دبي - العربية.نت

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اختارت "رودس تراست" هذا العام لأول مرة، ثلاثة طلاب من المملكة العربية السعودية للحصول على منحتها للعام 2021 لينضموا إلى مجموعة عالمية من الطلاب المتميزين المشمولين بمنح "رودس تراست"، والذين سيباشرون دراستهم في "أكسفورد" العريقة العام المقبل.

تأسس برنامج المنح الدراسية في المملكة العربية السعودية في عام 2018، بتمويل من محمد العقيل، الشريك المؤسس لمكتبة "جرير"، بدعم وتشجيع من وزارة التعليم السعودية.

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وقد تم اختيار غادة الشعلان، ومنيرة عبدالله آل سعود، وعمر الشنقيطي، من بين عدد كبير من الطلاب المتفوقين المتنافسين.

وتعتبر منح "رودس تراست" الدراسية جوائز يتم تقديمها لطلاب الدراسات العليا. تقدّم المنح الدعم المالي للخريجين المتفوقين، وتوفّر لهم فرصا أكاديمية عالمية.

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