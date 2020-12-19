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هكذا رسم سعودي "الضوء" فوق جبال السليع

IMG-20201217-WA0292
IMG-20201217-WA0292

هكذا رسم سعودي "الضوء" فوق جبال السليع

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  ‎العربية.نت - نادية الفواز

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أراد مصور سعودي رسم أحزمة من الضوء فوق جبال "السليع" الشهيرة، مستخدماً في ذلك تقنية التصوير بطائرة "الدرون" التي تحتوي على كاميرا، حيث حققت نتائج الصور رواجاً واسعاً على وسائل الإعلام، وإشادة من نشطاء التواصل الاجتماعي.

2 صور
2 صور

المصور "محمد الشريف" تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "فكرتي في التصوير، لابد أن تكون في مكان مظلل، فاختارنا التكوين المناسب للتصوير، وتم استخدم طائرة درون مزودة بأجنحة مضيئة للاستفادة من الإضاءة، وقمنا بتحريك الطائرة حركة دائرية حول الهدف المراد تصويره، ثم وضعنا الإعدادات الخاصة بالتصوير الليلي "الرسم بالضوء" باستخدام الشتر البطيء -سرعة الغالق في الكاميرا - والتي تستغرق تقريباً ساعتين".

وأضاف: "اخترت منطقة السليع، كونها منطقة جبلية برية، تتميز بالجبال الصغيرة، الواقعة شمال الوجه بمسافة 30 كم – شمال غربي السعودية - فالجبال الصغيرة أستطيع من خلالها رفع الطائرة إلى ارتفاع بسيط، كما يعتبر الموقع مكاناً بعيداً عن إضاءة المدينة".

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