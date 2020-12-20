السعودية.. أمام المواطنين والمقيمين أكثر من خيار للقاح

أفاد مراسل "العربية"، الأحد، بأنه سيتوفر أمام السعوديين والمقيمين قريباً أكثر من خيار للقاح.

وأضاف أثناء تجوله داخل أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في الرياض، أن هناك إقبالا واسعا على التسجيل لتلقي اللقاح عبر منصة صحتي.

يشار إلى أن وكيل وزارة الصحة السعودية، كان أكد، السبت، أن المملكة تدرس عدداً من اللقاحات الأخرى لاستخدامها.

وأضاف أنه من الممكن أن يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام، موضحاً أن المملكة لو وصلت لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول حينها إنها تجاوزت الوباء.

ثالث يوم من التلقيح

وتتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، فيما دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى الجمعة الماضي، ارتفاعاً في أعداد المسجلين الذين تجاوز عددهم الثلاث مئة وخمسة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط، ما بين مواطنين ومقيمين.

في حين أفادت وزارة الصحة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية، يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.