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صور شتوية ساحرة من أعلى قمة جبلية بالسعودية

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صور شتوية ساحرة من أعلى قمة جبلية بالسعودية

خبير الطقس معاذ الأحمدي لـ"العربية.نت": في جبل السودة خلال فصل الشتاء تصل درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية

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العربية.نت - حامد القرشي، تصوير - مازن الشهراني

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في مشهد شتوي ساحر للأعين، عانقت سحب الشتاء أعلى قمة جبلية في السعودية، وشكلت معانقة السحاب لجبال السودة جنوب غرب السعودية رسومات جمالية في مشاهد حالمة وآسرة للقلوب.

حيث تقع منطقة السودة على ارتفاع 3000م عن سطح البحر، على جانب أعلى جبل في السعودية، وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، كما تكسو جبالها أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية خلابة، وتعد السودة إحدى أهم المناطق السياحية في السعودية، ذات الأجواء الباردة، كما أنها تعتبر من المناطق السياحية المطلة على مشاهد طبيعية خلابة كالجبال والغابات.

وقال خبير الطقس معاذ الأحمدي لـ"العربية.نت": جبل السودة خلال فصل الشتاء، يتميز بالأجواء الباردة والقارسة، حيث تصل درجات الحرارة أدناها 4 درجات وأقل، ويتوقع أن تصل 0 والعظمى 10 - 15 نهاراً خلال شهر يناير المقبل، كما أن جبال السودة تتميز بالضباب والأمطار الديمية الشتوية المتواصلة لساعات".

2 صور
2 صور
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