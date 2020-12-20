خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل العقبات

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان الأحد أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات.

وأشار إلى أن السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لوصول اليمن إلى بر الأمان.

كما شدد على أن المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في نهج ثابت من أجل تحقيق الامن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهما الله، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020

ورحب بتنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار. وتابع قائلاً: تحقق هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والاخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم."

حرص على تحقيق السلام

إلى ذلك، أضاف:" تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الامارات ودول التحالف واستجابة الاطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والاخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

العمل شاق

كما أكد أن المملكة تتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، الى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الامان، لافتا إلى أن "العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال".

بدوره، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ما تحقق لليمن من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.

يذكر أن الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك أبصرت النور مساء الجمعة. وفي كلمة له أكد عبد الملك أن "إعلان حكومة الكفاءات السياسية هو تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية". وأضاف أن "هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

ولاقى تشكيل الحكومة ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، لا سيما وأنه يساهم في الدفع نحو استقرار البلاد.

وأتى الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض الذي عقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية.