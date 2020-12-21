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السعودية: ندين العمل الإرهابي الذي استهدف بغداد

مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد(رويترز)
مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد(رويترز)

السعودية: ندين العمل الإرهابي الذي استهدف بغداد

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دبي- العربية.نت

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دانت السعودية الإثنين الهجوم الذي استهدف أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

وأعلنت وزارة الخارجية بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إدانتها واستنكارها بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

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كما أكدت على مساندة المملكة للعراق ووقوفها إلى جانبه فيما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره وصيانة سيادته وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيه.

ما لا يقل عن 8 صواريخ

يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا مساء أمس الأحد أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية في هجوم استهدف السفارة الأميركية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع. وقال الجيش إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

فيما أوضح مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء أن نظاماً مضاداً للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

من الأضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الصواريخ أمس
من الأضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الصواريخ أمس

محاسبة المسؤولين

ونددت السفارة بالهجوم ودعت "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

كما قالت في بيان "إن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة. ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

يشار إلى أنه غالباً ما يلقي مسؤولون أميركيون باللوم على الفصائل المدعومة من إيران في الهجمات الصاروخية على منشآت أميركية في العراق، بما في ذلك بالقرب من السفارة في بغداد.

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