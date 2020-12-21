5 ملايين طالب وطالبة يخوضون الاختبارات "عن بُعد"

يخوض في السعودية ولليوم الثاني حوالي 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، اختبارات الفصل الدراسي الأول في منصة مدرستي، بعد أن حقق اليوم الأول نجاحا مميزا، حيث تقام عن بُعد للمرة الأولى بعد أن اعتمدت وزارة التعليم تنفيذها استثنائياً، بسبب جائحة كورونا.

وسار اليوم الأول للاختبارات بسلاسة وتجاوز بعض التحديات المتوقعة التي تم التعامل معها في حينها، وفق خطة عمل تقنية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمعلمات وتفاعلهم مع طلابهم، وتسهيل مهمة أداء الاختبارات من خلال الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، كما كان لتجربة الطلاب والطالبات في التعامل مع المنصة طوال الفصل الدراسي الأول الدور الأكبر في أداء الاختبارات بسلاسة.

وبذل الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس جهودا مميزة للإسهام في سير الاختبارات على أكمل وجه، والعمل على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد، كما عكس تفاعل أولياء الأمور تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال مدة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

كما أكّدت وزارة التعليم استمرار العملية التعليمية خلال مدة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي بواقع ثلاث ساعات يومياً، مؤكدة على عدد من الإرشادات لتأدية الاختبارات إلكترونياً، ممثلة بالحصول على جدول الاختبارات من المدرسة، وتهيئة المكان المناسب لأداء الاختبار، والتحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، والدخول بوقت مبكر للاختبار، إضافةً إلى اتباع التعليمات والإرشادات الموضوعة من قبل المعلم، وتجهيز الوسائل اللازمة لتأدية الاختبار عبر الاتصال بالإنترنت، واليوم هو ثاني يوم من أيام الاختبارات عن بُعد، التي تأتي امتداداً لما شهدته المنصة حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر.

يذكر أن أكثر من نصف مليار مستخدم دخلوا على رابط منصة مدرستي منذ إطلاقها حتى نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى 9.9 مليون استفسار وارد لغرف المعلمين من خلال المنصة، وأكثر من 80,9 مليون درس افتراضي.