  • مباشر
اللغة

الصحة السعودية: إجراءات مشددة بالمنافذ للتصدي لكورونا المتحور

شعار وزارة الصحة السعودية
شعار وزارة الصحة السعودية

الصحة السعودية: إجراءات مشددة بالمنافذ للتصدي لكورونا المتحور

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن فحص 34 راكباً وصلوا مساء اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمين من هولندا.

ساعات على الهجوم.. طيران أميركي فوق المنطقة الخضراء العراق ساعات على الهجوم.. طيران أميركي فوق المنطقة الخضراء

وأضافت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وأخذ عينات لجميع الركاب في المطار وظهرت نتائجها جميعها سلبية وسيستكمل العزل والفحصُ حتى انقضاء 14 يوماً.

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تقوم بها الصحة للتصدي ورصد فيروس كوفيد-19 المتحور حتى تكتمل المعلومات الوبائية حيال هذه السلالة من الفيروس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد أوضحت وزارة الصحة أنها تقوم حالياً بالتواصل مع قائمة القادمين بعد تاريخ 8 / 12 / 2020م ممن سبق لهم الفحص ونتيجتهم سلبية وعددهم (1131 شخصًا) وطلبت منهم إجراء الفحص والالتزام بالعزل, لافتة إلى أنه جاري العمل على التسلسل الجيني للعينات الإيجابية عن طريق المختبر الصحي الوطني.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

تفاصيل تظهر في فيديو لجريمة ارتكبها ملثمان قرب بيروت تفاصيل تظهر في فيديو لجريمة ارتكبها ملثمان قرب بيروت
الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف

الأكثر قراءة

لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة
السعودية: ندين العمل الإرهابي الذي استهدف بغداد السعودية: ندين العمل الإرهابي الذي استهدف بغداد
اليوم أطول ليلة وأقصر نهار بالسعودية.. والشتاء 89 يوماً اليوم أطول ليلة وأقصر نهار بالسعودية.. والشتاء 89 يوماً
"سيدة البحر".. يمثل السعودية رسمياً في مسابقة الأوسكار
5 ملايين طالب وطالبة يخوضون الاختبارات 5 ملايين طالب وطالبة يخوضون الاختبارات "عن بُعد"

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد