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صورة.. الاقتران العظيم يزين سماء السعودية

الاقتران العظيم
الاقتران العظيم

صورة.. الاقتران العظيم يزين سماء السعودية

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العربية.نت - نادية الفواز  

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شاهد الراصدون للسماء في الوطن العربي مساء اليوم الإثنين الاقتران النادر بين المشتري وزحل، والذي يوصف بالاقتران العظيم، والذي كان لعلماء الفلك الأنتظار 800 عام ليرصدوا حدوثه، كما يظهر في الصورة بسماء السعودية - مدينة جدة.

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وتحدث إلى "العربية.نت" رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس "ماجد أبو زاهرة" بقوله: الاقتران العظيم رصد بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الجنوب الغربي، حيث ظهر الكوكبان مثل "نجم" واحد للراصد بالعين المجردة ولكن من خلال كاميرات التصوير او التلسكوبات أمكن التمييز بين الكوكبين ورؤية بعض أقمار المشتري الكبيرة.

وأضاف "يعتبر هذا الاقتران الأفضل بين الكوكبين منذ العصور الوسطى، حيث فصل بينهما 0.1 درجة فقط، وهذه المسافة الظاهرية قريبة جداً من منظورنا على الأرض، لكن تبقى الكواكب يفصل بينها مئات الملايين من الأميال في الفضاء".

وتابع "لقد حدث الاقتران العظيم في نفس يوم الانقلاب الشتوي وهي مجرد مصادفة، بناءً على مدارات الكواكب وميل محور الأرض، فمثل هذه الاقترانات يمكن أن تحدث في أي يوم من أيام السنة، اعتمادًا على مكان وجود الكواكب في مداراتها".

وأوضح أنه يتم تحديد تاريخ الاقتران من خلال مواقع كوكب المشتري وزحل والأرض في مساراتها حول الشمس، بينما يتم تحديد تاريخ الانقلاب الشتوي بواسطة ميل محور الأرض، لذا فإن هذه المصادفة النادرة منحت الناس فرصة رائعة للخروج ورؤية كواكب النظام الشمسي.

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