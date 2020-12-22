أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة.

وعقدت وزارة الصحة السعودية مؤتمرا صحفيا بشأن فيروس كورونا المتحور، أكد خلاله المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن المملكة أثبتت أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.

وأضاف ممثلوا الصحة السعودية، أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان.

وفي سياق ذي صلة أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية في وقت سابق الثلاثاء أن جميع من أخذوا لقاح كورونا يتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف المتحدث، عبر الحساب الرسمي، على تويتر أنه لم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من أخذ اللقاح.

ودعا المتحدث الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، كما حثّ على أخذ المعلومات المتعلقة بالفيروس واللقاح من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، على حد قوله.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت، الأحد، أن عملية التطعيم تسير بسلاسة، ولا مشاكل لدى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا.