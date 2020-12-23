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السعودية: أكثر من نصف مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

شعار وزارة الصحة السعودية
شعار وزارة الصحة السعودية

السعودية: أكثر من نصف مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

وزارة الصحة السعودية: لقاح فيروس كورونا آمن ومعتمد وفعّال ولا يؤثر على الجينات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت ​وزارة الصحة السعودية على تويتر، أن "500178 شخصا سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد"، مؤكدة في تصريح آخر أن اللقاح آمن ومعتمد، فعّال، ولا يؤثر على الجينات.

فيما قالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن شركة فايزر الأميركية أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا.

مراقبة تحور فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك أسبابًا أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

وتابعت: نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا، مؤكدة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

وأشارت إلى أنها تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 361 ألفًا و536 حالة، من بينها 2970 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 383 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 169 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 352 ألفًا و418 متعافيا، مشيرة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 6148 حالة.

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