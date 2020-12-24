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الأمير محمد بن سلمان: علاقتنا مع البحرين عميقة ومتينة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان: علاقتنا مع البحرين عميقة ومتينة

ولي العهد السعودي: علاقتنا مع البحرين عميقة والبلدان ينسقان لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة

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دبي- العربية.نت

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أكد الأمير محمد بن سلمان أن علاقة السعودية مع البحرين علاقة متينة وعميقة وممتدة لسنين طويلة.

كما أشار ولي عهد السعودية خلال انعقاد مجلس التنسيق السعودي البحريني، اليوم الخميس على أن البلدين ينسقان لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

إلى ذلك، أكد أن السعودية والبحرين تعملان للمحافظة على مصالحهما وأمنهما واستقرارهما. وقال خلال كلمة في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق إن التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على كافة الأصعدة.

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وأعرب عنالارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.

بيان مشترك

وكان الاجتماع الأول للمجلس عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين.

وبعد انتهائه، صدر بيان مشترك عن الطرفين، أعربا خلاله عن تطلعهما الى اجتماعات المجلس القادمة والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

علم السعودية والبحرين
علم السعودية والبحرين

كما شدد البيان على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، وتأكيدهما أن ما يجمع البلدين الشقيقين روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة، مشددين على ضرورة تأسيس مستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الانجازات لنماء وازدهار البلدين.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، التباحث مع البحرين لرفع مستوى التمثيل في المجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين.

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