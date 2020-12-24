بالصور بدء حملة تطعيم كوفيد 19 بجدة.. وهذا أول المتلقين

في جدة، دشنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أول مقر في المحافظة لأخذ لقاحات فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي السابق، وتم توفير جميع الخدمات فيه عبر تصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة.

وتم تطعيم أول مواطن ستيني بأولى جرعات التطعيم في عروس البحر الأحمر، في الوقت الذي نصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

كما أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

إلى ذلك، أوضحت صحة جدة أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز لتكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية، حيث إن المقر مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز (84) غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وأضافت أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة، يجري العمل على تجهيزها لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.

من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدن عبدالهادي المنصوري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على توفير الرعاية الصحية لحماية وسلامة كافة مواطني السعودية، ومن يقيم على أرضها.

وأكد جاهزية الصالة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد - 19 يومياً، ووضع كافة الخطط اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة، لافتاً إلى أن اختيار الصالة مقراً لتنفيذ هذا المشروع جاء انطلاقا من العمل التشاركي بناءً على معايير لوجستية، واستناداً إلى معطيات أساسية أهمها المساحة الواسعة والموقع الذي يُعد نموذجياً لغالبية سكان محافظة جدة وقرب المقر منهم.