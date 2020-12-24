  • مباشر
اللغة

تكريم الفائزين في جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر

جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي
أثناء توزيع الجوائز

تكريم الفائزين في جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته: أعشق الفصحى العربية.. وأكتب الشعر بالعامية .. اسمحولي إن كنت متناقضاً .. فأنا إنسان.

ياسيدي ياخوي يا استاذ عمري
علمتني وزن الحكي قبل الأشعار
إن جاز لك ياسيّد الشعر شعري
تراه من فضلة معانيك تذكار
مديون لك بلسان قلبي وفكري
باللّي يصير وبالذي مابعد صار
علّمتني وانا بالاحوال مادري
ودليّتني وانا بالأيام محتار

2 صور
2 صور

كما كرّم شخصيات العام للجائزة وهم وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان و وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتوّج الأمير خالد الفيصل الفائزين وهم: الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من السعودية، الفائز بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، والشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية الحائز على جائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته "البيدق الأخير" وقيمتها 200 ألف ريال، والفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية "دمشق" وقيمتها 200 ألف ريال وهي الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري من السعودية، كذلك الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال وهو برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي
جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي

وتحدث الفائز بجائزة التجربة المسرحية الشاعر عبداللطيف اليوسف قائلا: "فوزي بجائزة الأمير عبدالله الفيصل له ثلاثة أوجهٍ كل منها يشعرني بالسعادة، الأول أنها من وطني الذي لم يتأخر عن أبنائه في تكريم أو مساندة أو تمكين، والثاني أنها باسم شاعر تعلمنا منه قديمًا كيف يمكن للشعر أن يتميز بذاته ويتجاوز إلى بقية الفنون، والثالث هو أنها برعاية دايم السيف الأمير الشاعر خالد الفيصل الذي كبرتُ على قصائده وهو الآن يجيزني شاعرًا".

الجيش الليبي يرصد حشوداً من الميليشيات والمرتزقة المغرب العربي الأزمة الليبية الجيش الليبي يرصد حشوداً من الميليشيات والمرتزقة

وقالت هيفاء الجبري الفائزة بجائزة القصيدة المغناة إن هذا الفرع يعيد للأغنية وهجها ومكانتها الثقافية والفنية، كذلك تحفّز الشعراء لإبراز جماليات اللغة العربية الفصحى، ويحقق الهدف الأسمى في تعزيز الهوية العربية لدى جيلنا الحالي والأجيال القادمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

مصر تبدأ مشروعاً كبيراً لتطوير مصر تبدأ مشروعاً كبيراً لتطوير "القاهرة التاريخية"
كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح

الأكثر قراءة

السعودية.. هكذا شوهدت السعودية.. هكذا شوهدت "الشهب" فوق جبال "الوجه" أمس
 قباب المسجد النبوي جمال الهندسة والإنشاء.. وهذه تفاصيلها  قباب المسجد النبوي جمال الهندسة والإنشاء.. وهذه تفاصيلها
السعودية: أكثر من نصف مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا السعودية: أكثر من نصف مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا
هل تعمل بحب ؟ هل تعمل بحب ؟
الاستثمار الذي نُريد الاستثمار الذي نُريد
الإجازة الإجازة

قبل أن تذهب

متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟
متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟

اكتشف المزيد