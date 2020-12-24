هذه المدن ستحتضن أبرز مواقع الهايكنغ في "شتاء السعودية"

تعد رياضة الهايكنغ إحدى الرياضات الممتعة، والتي حظيت بإقبال كبير من الشباب السعودي بكونها تجرِبةً غنيةً من الاكتشاف لجمال الطبيعة الجغرافية بالسعودية، وتنوع تضاريسها ومناخها، ويجد هواة هذه الرياضة متنفساً يُسهم في تحسين نمط حياتهم الصحية والترفيهية، وهو الأمر الذي تعمل على تحقيقه الهيئة السعودية للسياحة خلال موسم "شتاء السعودية"، الذي انطلق تحت شعار "الشتاء حولك" في العاشر من ديسمبر الجاري ويستمر حتى نهاية مارس المقبل (2021) في أكثر من 17 وجهة بالمملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يجد ممارسو الهايكنغ من موقع "حافة العالم" الذي يقع على بعد 90 كيلومتراً من الرياض في منطقة العيينة مكانًا جميلًا للممارسة رياضتهم، فهو من الأماكن المفضلة لهم في الخريف والشتاء لاعتدال الأجواء فيه، والتخطيط للمغامرات الشائقة والممتعة، وما يميز هذه التجرِبة السياحية في موسم "الشتاء حولك" هو توفير منظمي الرحلات لباقات تضم أنشطةً مصاحبةً، تشمل التخييم، وجلسات السمر، وركوب الخيل والجمال، وقيادة الدبابات الرباعية التي تعد خيارًا رائعًا لمن يرغبون في الاستمتاع بالقيادة على الرمال، ومن الأنشطة المصاحبة أيضًا التزلج على الكثبان الرملية، وهو ما يجعل منها تجرِبَةً سياحية شائقة.

ويشكل متنزه الشرف بمحافظة تنومة "منطقة عسير" إحدى المواقع السياحية الجديدة التي افتتحها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج في الخامس من مارس 2020، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترًا وبـ41 مسارًا للمبتدئين والمحترفين، لتصبح بذلك محطة جديدة لمحبي هذه الرياضة الممتعة، وسط أحضان الطبيعية الساحرة التي تنعم بها هذه المنطقة والأجواء الشتوية اللطيفة، وأما "سودة عسير" فهي من أعلى القمم الجبلية في المملكة وأهم الأماكن الجاذبة لهواة الهايكنغ، لإطلالاتها الأخاذة وموقعها المتميز.

ويعد "جبل دكا" في منطقة الشفا بالطائف، أحد أبرز المناطق والوجهات السعودية لممارسة رياضة الهايكنغ، وهو امتداد لسلاسل جبال الحجاز، التي ترتفع على سطح البحر بـ 2500 متر تقريبًا، وهو ما يجعلها من الأماكن المفضلة التي يحرص المشغلون السياحيون على تنظيم عدد من الباقات السياحية فيها؛ لوجود المناطق الطبيعية الخلابة، والأجواء المميزة التي تحفّز الأشخاص على استكشافها وخوض المغامرات.