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بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي

بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف

السعودية.. ارتفاع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف

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‏⁧العربية.نت - مريم الجابر 

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أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.

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‏وارتفع عدد المطعمين ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.

وقدم الربيعة ‏الشكر لولي العهد على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تلقى، مساء الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة: "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضاف "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج"، والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

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