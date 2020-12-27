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السعودية.. نائب وزير الدفاع يتلقى لقاح كورونا

الأمير خالد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
لقاح كورونا

السعودية.. نائب وزير الدفاع يتلقى لقاح كورونا

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دبي - العربية.نت

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تلقى نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الأمير خالد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

الأمير خالد أكد أن الشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزم لا ينكسر.

وكتب الأمير خالد بن سلمان تعليقا على صورة نشرها للحظة حصوله على اللقاح: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19".

وأضاف: "كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

وقبل يومين، تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

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