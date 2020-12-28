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القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية

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عنصر من الأمن السعودي

القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص (نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ومتخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم.

وتم ضبط بدخل الشقة مبلغ (1,314,991) ريالاً ، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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