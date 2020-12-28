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السعودية.. تدشين مركز لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية

مركز لتلقي اللقاح بالسعودية
لقاح كورونا

السعودية.. تدشين مركز لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية

أرض المعارض في الظهران تحتضن المركز الذي يعد الثالث بالمملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، الاثنين، مركز التطعيم ضد كورونا في المنطقةالشرقية.

وتحتضن أرض المعارض في الظهران هذا المركز الذي يعد الثالث في السعودية بعد مركزي اللقاحات في مدينتي الرياض وجدة.

وأظهرت لقطات مباشرة من المركز أمير المنطقة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح. وقال إن "النتائج مطمئنة وندعو الجميع لأخذ لقاح كورونا"، مؤكداً أن "إجراءات تلقي اللقاح كانت سلسة".

أمير المنطقة الشرقية يتلقى اللقاح
أمير المنطقة الشرقية يتلقى اللقاح

وانطلقت حملة التلقيح بالمنطقة الشرقية، مستهدفة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى وفئة معينة من المصابين بالأمراض المزمنة، والفرق الطبية والصحية من العاملين في الصفوف الأولى لمجابهة فيروس كورونا.

ويضم المركز فريقاً صحياً مكوناً من 48 ممارساً صحياً، وبطاقة استيعابية تصل لـ80 عيادة تطعيم.

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هذا وأعلنت الصحة السعودية، الأحد، عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، وتسجيل 9 حالات وفيات، وتسجيل 175 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 353,179 حالة.

يأتي ذلك فيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر، "للتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم" مع التأكيد على "استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".

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